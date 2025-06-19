Прохор Шаляпин не смог испугать Виктора Дробыша: вот что ответил продюсер в ответ на угрозы певца

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин поссорился с Виктором Дробышем: певцу не понравились высказывания композитора, он уловил в его словах оскорбление, а между тем сам Дробыш считает, что это была всего лишь конструктивная критика.

Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктор Дробыш

Шаляпин настолько разозлился на Дробыша, что даже пригрозил ему вмешательством "серьёзных людей", однако продюсер не воспринимает всерьёз эту угрозу, как и саму обиду Прохора. Дробыш заявил, что ему безразлично мнение Шаляпина, и подчеркнул, что исполнитель не способен выслушивать даже малейшие замечания, раз воспринимает всё в штыки.

"Такие речи нужно говорить открыто и в лицо, а не за глаза и в каких-то сомнительных интервью. Честно, мне всё равно, даже слушать не буду, что про меня говорит Прохор Шаляпин", — добавил Виктор.

Кроме того, он обратил внимание на то, что уже долго не слышал новых песен Шаляпина, что наводит на вопрос, так ли он успешен в мире музыки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Ви́ктор Я́ковлевич Дро́быш (род. 27 июня 1966, Колпино, Ленинград) — российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России (2010).



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