Прохор Шаляпин не смог испугать Виктора Дробыша: вот что ответил продюсер в ответ на угрозы певца

Прохор Шаляпин поссорился с Виктором Дробышем: певцу не понравились высказывания композитора, он уловил в его словах оскорбление, а между тем сам Дробыш считает, что это была всего лишь конструктивная критика.
Шаляпин настолько разозлился на Дробыша, что даже пригрозил ему вмешательством "серьёзных людей", однако продюсер не воспринимает всерьёз эту угрозу, как и саму обиду Прохора. Дробыш заявил, что ему безразлично мнение Шаляпина, и подчеркнул, что исполнитель не способен выслушивать даже малейшие замечания, раз воспринимает всё в штыки.
"Такие речи нужно говорить открыто и в лицо, а не за глаза и в каких-то сомнительных интервью. Честно, мне всё равно, даже слушать не буду, что про меня говорит Прохор Шаляпин", — добавил Виктор.
Кроме того, он обратил внимание на то, что уже долго не слышал новых песен Шаляпина, что наводит на вопрос, так ли он успешен в мире музыки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Ви́ктор Я́ковлевич Дро́быш (род. 27 июня 1966, Колпино, Ленинград) — российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России (2010).
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