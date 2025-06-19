Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От трека до шоссе: как Porsche превратили чемпионский болид в дорожную легенду
Покоряя мировой рынок: на что рассчитано лидерство в производстве полимерных паст
Пирог, который все просят приготовить снова — яблоки, финики и орехи в идеальном балансе
Морковь против зноя: почему июньская жара превращает корнеплоды в пустышки и что с этим делать
Город-убийца на подлёте? Вероятность удара по Луне выросла
Масло, которое в три раза полезнее льняного и оливкового: откройте для себя новый суперпродукт
Кровавая Мэри изменила судьбу монархии за 9 дней
Морщины, покраснения и усталость: один уход, который может всё испортить
Changan Uni-S и Omoda C5 поделили рынок — но кто выиграл

От наград до санкций: получившая российское гражданство Ани Лорак попала в чёрный список на Украине

1:13
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак осуществила своё давнее желание, о котором она заявила ещё два года назад, и в начале лета 2025 года получила российское гражданство. Симпатия знаменитости к России стала поводом для внесения её в базу "Миротворца", куда попадают все российские и украинские деятели, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности Украины. Об этом сообщает EADaily.

Ани Лорак
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ани Лорак

Лорак была внесена в базу "Миротворца" уже тогда, когда стала впервые высказывать своё положительное отношение к России и задумываться о получении гражданства.

"Лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО", — написано в карточке певицы.

Стоит отметить, что задолго до начала спецоперации Лорак была в почёте на Украине, однако во время конфликта двух стран звезда была лишена всех былых наград. Кроме того, против неё действуют персональные санкции, предусматривающие ряд ограничений: блокирование активов и невозможность совершать торговые операции на территории Украины.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Домашние животные
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии Аудио 
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Военные новости
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила Аудио 
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Домашние животные
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Последние материалы
Тело кошки говорит громче, чем мяуканье: расшифровка кошачьих жестов
Плевок в общество: за получение российского паспорта Лорак потребовали ответить
Слоёное чудо за полчаса: этот десерт заменит вам пироги и сырники
Гости не спрашивают — они видят: детали, которые выдают экономию без вкуса
Секреты дыхания: новое устройство предсказывает болезни с точностью 97%
Пивная месть: ночная атака на слизней с впечатляющим результатом
Гибкость как у гимнастки и лёгкость балерины: вот что будет с телом, если вы будете делать растяжку
Газпромбанк подписал соглашение с Правительством Москвы о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ)
Конкуренты уводят лучших? 20 000 IT-специалистов покинули Грузию
Один баллон — и никаких проблем: что может волшебная WD-40, о чём вы даже не догадывались
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.