От наград до санкций: получившая российское гражданство Ани Лорак попала в чёрный список на Украине

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак осуществила своё давнее желание, о котором она заявила ещё два года назад, и в начале лета 2025 года получила российское гражданство. Симпатия знаменитости к России стала поводом для внесения её в базу "Миротворца", куда попадают все российские и украинские деятели, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности Украины. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ани Лорак

Лорак была внесена в базу "Миротворца" уже тогда, когда стала впервые высказывать своё положительное отношение к России и задумываться о получении гражданства.

"Лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО", — написано в карточке певицы.

Стоит отметить, что задолго до начала спецоперации Лорак была в почёте на Украине, однако во время конфликта двух стран звезда была лишена всех былых наград. Кроме того, против неё действуют персональные санкции, предусматривающие ряд ограничений: блокирование активов и невозможность совершать торговые операции на территории Украины.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.



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