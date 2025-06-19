Фанаты в шоке: Земфира объявила об отмене концерта в Алматы

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рок-звезда Земфира официально объявила об отмене долгожданного концерта в Алматы, запланированного на 6 июля 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Земфира Рамазанова на концерте

В своих соцсетях певица рассказала о 4 месяцах мучений — переносах площадки, бесконечных согласованиях и, в итоге, официальном отказе от руководства стадиона "Хан-Тенгри".

"Афиша для меня святое, поэтому мне не понять", — заявила артистка, намекая на надуманные причины запрета.

Что пошло не так?

Переносы и бюрократия — изначально концерт планировали провести в другом месте, но его пришлось менять.

Неожиданный отказ ректора — за две недели до выступления, без внятных объяснений.

Неловкость последней встречи" — Земфира намекает на скрытые причины запрета, возможно, связанные с ее прошлыми выступлениями в Казахстане.

48-летняя певица призналась, что хотела красиво попрощаться с казахской публикой, но теперь это невозможно.

Уточнения

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен. Лауреат Государственной республиканской молодёжной премии им. Шайхзады Бабича (1999).



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