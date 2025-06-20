Ник Кейв отклонил предложение Моррисси: что не устроило музыканта?

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Ник Кейв рассказал, что отклонил предложение Моррисси о совместной работе над новой песней. По словам Кейва, Моррисси хотел, чтобы он спел "ненужно провокационную и немного глуповатую анти-воксовую тираду".

Фото: commons.wikimedia.org by MikaV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ник Кейв

В своём блоге Red Hand Files Кейв пояснил, что хотя он в какой-то степени согласен с основным посылом текста, это не его стиль. Он старается избегать политики в своей музыке, считая, что это снижает её художественную ценность.

Кейв признал, что Моррисси — возможно, лучший поэт-песенник своего поколения, несмотря на его провокационный характер и склонность раздражать людей. Кроме того, Кейву не понравилась длинная и нерелевантная греческая бузуки-вставка в начале песни.

Несмотря на это, Кейв высоко оценил музыкальные качества песни Моррисси, отметив, что его музыка, даже будучи циничной и отчужденной, ведёт к истине.

В своём блоге Кейв также поделился тем, что в настоящее время слушает нью-йоркскую панк-фанк группу YHWH Nailgun, чей дебютный альбом он назвал одним из лучших в этом году.

Уточнения

Ник Кейв (англ. Nick Cave, полное имя Ни́колас Э́двард Кейв, англ. Nicholas Edward Cave; род. 22 сентября 1957) — австралийский рок-музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, сценарист.



Сти́вен Па́трик Мо́ррисси (англ. Steven Patrick Morrissey, в качестве сценического имени использует свою фамилию Мо́ррисси; род. 22 мая 1959, Дэвихалм, Ланкашир, Великобритания) — британский рок-музыкант, певец и поэт, основатель (совместно с гитаристом Джонни Марром) и вокалист существовавшей с 1982 по 1987 годы британской инди-рок-группы The Smiths.





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