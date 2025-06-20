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В Венеции готовятся к протестам против свадьбы Безоса и Санчес: звёздные гости под угрозой

2:13
Шоу-бизнес » Зарубежный

Расточительная свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции может столкнуться с серьёзными протестами.

Джефф Безос
Фото: www.flickr.com by Los Angeles Air Force Base Space and Missile System Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джефф Безос

Венецианцы планируют акцию протеста против проведения мероприятия, которое, по их мнению, превращает их город в площадку для богачей. Они обещают блокировать движение, используя тела, лодки и спасательные круги.

Планируемое мероприятие вызвало негодование у местных жителей, которые опасаются транспортных проблем и недоступности некоторых районов города для обычных туристов и жителей. Протестующие заявляют, что свадьба Безоса и Санчес является символом всего того, что разрушает Венецию. Они требуют от миллиардера компенсации за причиненный ущёрб.

Среди приглашённых гостей ожидаются такие знаменитости, как Ким Кардашьян, Опра Уинфри, Кэти Перри, Орландо Блум, Гейл Кинг, Ева Лонгория и Иванка Трамп. Их возможное участие в свадебном торжестве может привести к неприятностям.

Присутствие Иванки Трамп и Джареда Кушнера вызывает особое беспокойство у организаторов протестов, напоминая о связи Безоса с администрацией Трампа.

Точная дата свадьбы держится в секрете, что ещё больше подогревает недовольство местных жителей. Однако планируется, что торжества начнутся 24 июня. В то же время Кэти Перри, возможно, пропустит свадьбу из-за своего тура в Австралии.

Ожидается, что свадьба Безоса и Санчес обойдётся в сумму от 11 до 24 миллионов долларов. Часть этих денег пойдёт на аренду водного транспорта, что приведёт к ограничению доступности водных такси в разгар туристического сезона.

Власти Венеции пытаются оправдать проведение свадьбы в городе, подчёркивая потенциальные экономические выгоды. Однако оппозиция утверждает, что обычные жители Венеции не получат никакой выгоды от этого мероприятия. Предлагается, чтобы Безос пожертвовал деньги на восстановление заброшенных домов в городе.

Уточнения

Дже́ффри Престон «Джефф» Бе́зос (англ. Jeffrey Preston «Jeff» Bezos [фамилия при рождении — Йоргенсен]; род. 12 января 1964 года, Альбукерке, Нью-Мексико, США) — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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