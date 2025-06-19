Андрей Мерзликин и его жена объединились в тяжёлый для актёра день после слухов о разводе

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Андрей Мерзликин переживает сложный период: недавно он расстался с женой Анной после почти двадцати лет брака, а 40 дней назад похоронил отца. Несмотря на развод, супруги продемонстрировали единство, совместно посетив поминки на кладбище.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Андрей Мерзликин

В социальных сетях появились фотографии с поминок, на которых Андрей Мерзликин, его жена Анна и дочь Серафима возлагают цветы на могилу отца актёра. Все были одеты в траурную чёрную одежду, Андрей был ещё и в тёмных очках, но печаль на его лице была заметна.

Это первое общественное появление бывших супругов после объявления о разводе 15 июня. Причина расставания пока остаётся неизвестной. В Сети появились слухи о возможной измене Мерзликина с тренером по скалолазанию, но сам актёр опроверг эту информацию, назвав её фейком.

Анна Мерзликина также прокомментировала ситуацию, отказавшись от подробностей, но подчеркнув, что измена не имеет отношения к их расставанию. Она назвала своего бывшего мужа порядочным человеком.

Уточнения

Андре́й Ильи́ч Мерзли́кин (род. 24 марта 1973, Калининград, Московская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, телеведущий; Заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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