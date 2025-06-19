Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От импортозамещения к независимости: Россия создаёт последний ключевой гормон
Мозоль от кроссовок, волдырь от солнца — можно ли их прокалывать
Почему вы просыпаетесь уставшими? Виновата эта ошибка в спальне
Прохор Шаляпин пригрозил Виктору Дробышу: вот что он сделает, если продюсер не перестанет его оскорблять
Новая гостиничная стратегия: что будет с завтраками в отелях? Грядут перемены
Выбрал не ту — и стал лучшим клиентом автосервиса: что покупать, если хочешь ездить, а не страдать
Игрушка, которая меняет поведение кошки: владельцы не узнают своих питомцев
Муравей с жалом как шприц: что делает его самым опасным в Пенсильвании
Новая угроза: микрофоны в колонках и ноутбуках могут шпионить за вами

Андрей Мерзликин и его жена объединились в тяжёлый для актёра день после слухов о разводе

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Андрей Мерзликин переживает сложный период: недавно он расстался с женой Анной после почти двадцати лет брака, а 40 дней назад похоронил отца. Несмотря на развод, супруги продемонстрировали единство, совместно посетив поминки на кладбище.

Андрей Мерзликин
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Андрей Мерзликин

В социальных сетях появились фотографии с поминок, на которых Андрей Мерзликин, его жена Анна и дочь Серафима возлагают цветы на могилу отца актёра. Все были одеты в траурную чёрную одежду, Андрей был ещё и в тёмных очках, но печаль на его лице была заметна.

Это первое общественное появление бывших супругов после объявления о разводе 15 июня. Причина расставания пока остаётся неизвестной. В Сети появились слухи о возможной измене Мерзликина с тренером по скалолазанию, но сам актёр опроверг эту информацию, назвав её фейком.

Анна Мерзликина также прокомментировала ситуацию, отказавшись от подробностей, но подчеркнув, что измена не имеет отношения к их расставанию. Она назвала своего бывшего мужа порядочным человеком.

Уточнения

Андре́й Ильи́ч Мерзли́кин (род. 24 марта 1973, Калининград, Московская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, телеведущий; Заслуженный артист Российской Федерации (2018).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Домашние животные
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий Аудио 
Шансы нулевые?: музыкальный критик Соседов заявил, что Шаман не победит на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Шансы нулевые?: музыкальный критик Соседов заявил, что Шаман не победит на Интервидении Аудио 
Популярное
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина

Шесть бензиновых моторов, которые опровергают миф о том, что дизели живут дольше. Один из них ходит больше 500 тысяч км — без капремонта.

Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные
Последние материалы
Миниатюрная красавица или черная загадка: какие розы выбрать для вашего сада
Откажитесь от этого: и волосы будут чистыми в 2 раза дольше
Кошка и лужа в неожиданных местах: причины странного поведения
Вайкуле раскрыла, стоит ли ждать Пугачёву и Галкина* на фестивале в Юрмале
Пресс у всех один, а вот тренировки — разные: в чём отличие мужского и женского подхода
Экзотический рай для путешественников: это место, которое стоит увидеть раз в жизни
Когда черешня отказывается цвести: неожиданные причины и способы вернуть ей жизнь
Эти машины не просто везут груз: как современные фуры стали умнее обычных людей
Сырные булочки на скорую руку — как заменить хлеб чем-то, что в сто раз вкуснее
Ностальгия по 1,16: курс евро к доллару снова падает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.