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Вайкуле раскрыла, стоит ли ждать Пугачёву и Галкина* на фестивале в Юрмале

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лайма Вайкуле подтвердила планы по участию Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в своём традиционном фестивале "Рандеву" в Юрмале.

Алла Пугачева
Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алла Пугачева

По словам Вайкуле, Пугачёва и Галкин прибудут в Латвию в июне, после праздника Лиго. Галкин, как сообщает певица, даст в это время концерты в Латвии.

Этой информацией Вайкуле поделилась в интервью латышскому изданию Privātā Dzīve. Она подчеркнула, что присутствие Пугачёвой и Галкина* на фестивале — это пока планы, и возможны изменения.

Ранее в Латвии ходили слухи, что Пугачёва может проигнорировать фестиваль своей близкой подруги в знак протеста против запрета на въезд в страну её дочери, певицы Кристины Орбакайте.

Фестиваль "Рандеву" известен своим участием многих артистов, признанных иноагентами в России.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).
 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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