Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экзотический рай для путешественников: это место, которое стоит увидеть раз в жизни
Эти машины не просто везут груз: как современные фуры стали умнее обычных людей
Сырные булочки на скорую руку — как заменить хлеб чем-то, что в сто раз вкуснее
Когда черешня отказывается цвести: неожиданные причины и способы вернуть ей жизнь
Ностальгия по 1,16: курс евро к доллару снова падает
Ранний сигнал болезней: почему неспособность поднять 5 кг — тревожный симптом
Ингредиент, который раскроет все вкусы: как готовить без соли и сахара и при этом не жертвовать вкусом
Когда и как обрезать азалии и рододендроны: правила для великолепного цветения
Кнопка старт-стоп замолчала: причина может быть совсем не в кнопке

Филипп Киркоров сдал: продюсер объяснил, что происходит со здоровьем звезды

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов высказал серьёзное беспокойство по поводу состояния здоровья певица Филиппа Киркорова.

Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

По его словам, в звёздной тусовке распространяется информация о значительном ухудшении здоровья артиста после инцидента с ожогом.

Дворцов подчеркнул в разговоре со "Страстями", что Киркоров, несмотря на плохое самочувствие, храбро держится. Он признал, что певец реально сдал, но счёл это естественной реакцией организма на пережитую травму.

Напомним, в апреле во время концерта в Санкт-Петербурге у Филиппа Киркорова загорелся рукав рубашки. Получив ожог, певец в мае взял отпуск, чтобы пройти полный курс лечения и восстановления.

По мнению Дворцова, полное восстановление Киркорова может занять более шести месяцев. Это свидетельствует о серьёзности травмы и необходимости длительной реабилитации. Продюсер не указал конкретных диагнозов или подробностей состояния здоровья артиста, ограничившись общим описанием ситуации.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Российский шоу-бизнес
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова Аудио 
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Военные новости
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила Аудио 
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Последние материалы
Кнопка старт-стоп замолчала: причина может быть совсем не в кнопке
Аллергия на кошку — не приговор: как создать безопасную зону для аллергика
Ультрафиолет больше не страшен: 5 шагов защиты кожи с витамином С этим летом
Как аборигены освоили высокогорья Австралии — археологическая сенсация
Филипп Киркоров сдал: продюсер объяснил, что происходит со здоровьем звезды
Море, вулкан и немного магии: как Бали спасает уставших от Бали
Картины не при чём: что действительно делает интерьер устаревшим
Фразы, которыми попугай вас дрессирует: правда, о которой мало кто знает
Превратите прогулку в супер-тренировку: как сделать ходьбу более эффективной
Микроволновка — прошлый век? Этот прибор делает вкуснее и полезнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.