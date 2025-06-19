Филипп Киркоров сдал: продюсер объяснил, что происходит со здоровьем звезды

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов высказал серьёзное беспокойство по поводу состояния здоровья певица Филиппа Киркорова.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

По его словам, в звёздной тусовке распространяется информация о значительном ухудшении здоровья артиста после инцидента с ожогом.

Дворцов подчеркнул в разговоре со "Страстями", что Киркоров, несмотря на плохое самочувствие, храбро держится. Он признал, что певец реально сдал, но счёл это естественной реакцией организма на пережитую травму.

Напомним, в апреле во время концерта в Санкт-Петербурге у Филиппа Киркорова загорелся рукав рубашки. Получив ожог, певец в мае взял отпуск, чтобы пройти полный курс лечения и восстановления.

По мнению Дворцова, полное восстановление Киркорова может занять более шести месяцев. Это свидетельствует о серьёзности травмы и необходимости длительной реабилитации. Продюсер не указал конкретных диагнозов или подробностей состояния здоровья артиста, ограничившись общим описанием ситуации.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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