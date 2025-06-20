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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка

1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц стали полноправными владельцами роскошного особняка в Голливуде, заплатив за него 11 миллионов фунтов стерлингов.

Бруклин Бекхэм с женой Николой Пельтц
Фото: instagram.com by личный аккаунт Бруклина Бекхэма в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бруклин Бекхэм с женой Николой Пельтц

Ранее пара арендовала это жилье, а теперь решила приобрести его в собственность.

Особняк поражает своими размерами и удобствами: пять спален, шесть ванных комнат, домашний кинотеатр, тренажёрный зал и панорамный бассейн — всё это в распоряжении звёздной пары.

Однако, новость о покупке затенена сообщениями о продолжающемся конфликте в семье Бекхэмов. Пара пропустила юбилей Дэвида Бекхэма, что ещё больше усугубило напряжённость в отношениях.

В связи с этим Бруклин, по информации британских таблоидов, изменил свою татуировку "mama's boy" ("мамин мальчик"). На недавних фотографиях в глянцевых изданиях видно, что надпись стала менее ясной, прикрытая изображением цветов, что расценивается как ещё одно подтверждение проблем в семье.

Уточнения

Бруклин Джозеф Пельтц Бекхэм (англ. Brooklyn Joseph Peltz Beckham; род. 4 марта 1999, Вестминстер) — английская медийная личность и бывшая модель, старший сын бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма и английской певицы и модельера Виктории Бекхэм.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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