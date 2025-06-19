Плевок в общество: за получение российского паспорта Лорак потребовали ответить

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин остро отреагировал на получение певицей Ани Лорак российского гражданства.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ани Лорак

В своём Telegram-канале он назвал это событие "плевком в наше общество". Он потребовал от Ани Лорак, а также от артистов Александра Реввы и Лолиты Милявской публично высказать свою позицию относительно специальной военной операции на Украине.

Ани Лорак, чьё настоящее имя Каролина Куек, получила российский паспорт 9 июня. Заявление на гражданство она подала ещё в феврале 2024 года. С 2017 года певица не выступала на Украине, где её обвиняли в предательстве из-за работы в России.

С 2022 года Ани Лорак находится под санкциями на Украине, вместе с Таисией Повалий и Анной Седоковой. В марте 2023 года Лорак выступила с заявлением, где отрицала поддержку насилия, однако подчеркнула, что она "музыкант, а не политик".

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.



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