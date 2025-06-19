Секретный план Меган Маркл: как она учит детей ценить труд и деньги

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Меган Маркл применяет радикальный подход в воспитании детей. В подкасте Эммы Грипп герцогиня рассказала, что приучает Арчи и Лили к труду через продажи на фермерском рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл

Она призналась, что они с мужем, принцем Гарри, хотят вырастить детей, знающих цену деньгам.

"Мы выращиваем овощи и устраиваем распродажи. У всего есть цена — это важно понимать детям, имеющим привилегии", — пояснила Маркл.

Садоводство, по её словам, учит терпению и ценности еды. Дети наблюдают за ростом растений от семечка до урожая.

Но ключевой урок финансовый: Меган постоянно задаёт вопросы детям о том, хотят ли они поделиться урожаем и как собираются потратить вырученные средства.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.





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