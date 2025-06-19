Ани Лорак внесли в Миротворец* после российского паспорта: задержать и передать НАТО

Ани Лорак оказалась в базе украинского сайта "Миротворец"*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Артистку внесли в список как "лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранителям Украины или стран НАТО". Одновременно против певицы ввели персональные санкции.
Причина — продолжение концертов в России и исполнение песен на русском языке.
Ранее, 9 июня, Лорак получила российский паспорт на имя Каролина Куек. В апреле Telegram-каналы сообщали, что она тайно обновляла украинский паспорт, ради чего выезжала за границу.
*Сайт "Миротворец" признан экстремистским в РФ и заблокирован.
А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.
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