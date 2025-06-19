Как Николай Цискаридзе поразил Варвару Щербакову: неожиданные признания юмористки

Участница шоу "Женский стендап" Варвара Щербакова откровенничала с Евгенией Медведевой на YouTube. Юмористка призналась: ей сложно поверить в интерес к её творчеству со стороны звёзд.
Особенно её потрясло внимание Николая Цискаридзе.
"Он написал: "Посмотрел твой концерт, так здорово!" Я каждый раз в шоке, что могу ему ответить и позвать в гости", - честно призналась Щербакова.
Комикесса до сих пор не свыклась с популярностью. По её словам, она до сих пор не верит, что такие люди знают о её существовании и восхищаются талантом.
Щербакова предполагает: чувство неловкости от славы останется с ней навсегда. Даже после комплиментов от мэтра балета.
Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.
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