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Цыганова — о Киркорове в аэропорту: существо в блёстках, которое недавно чуть не умерло

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Виктория Цыганова публично раскритиковала Филиппа Киркорова. Резкое высказывание она разместила в своём Telegram-канале.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Поводом стало видео Ксении Собчак из аэропорта. На кадрах журналистка общалась с Киркоровым и Иваном Ургантом.

Цыганова язвительно отозвалась о народном артисте РФ.

"Между ними затесалось существо в блёстках. Оно ещё недавно чуть ли не помирало, судя по заголовкам СМИ", - написала певица.

Напомним, в мае 2025 года Киркоров отменил концерты из-за проблем со здоровьем. Тогда СМИ писали об экстренной госпитализации артиста.

Теперь же Цыганова намекнула на несоответствие между его болезненным состоянием и активным появлением на публике.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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