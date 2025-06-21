Подозрительное сходство: поклонники заподозрили Фадеева в автоплагиате песни, которую SHAMAN исполнит на Интервидении

2:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После объявления об участии SHAMAN'а в "Интервидении-2025" от России публика замерла в ожидании: что же за песню представит артист? Сам певец признался, что выбор репертуара — задача непростая, учитывая плотный гастрольный график и необходимость создания новых композиций. Он рассматривал возможность как самостоятельного написания, так и сотрудничества с другими авторами, подчёркивая богатство талантов в российской музыкальной индустрии.

Фото: commons.wikimedia.org by Главная сцена, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Максим Фадеев

В итоге выбор пал на песню "Прямо по сердцу", предоставленную мэтром российской эстрады — Максимом Фадеевым. Композитор признался, что песня была написана до того, как стало известно об участии SHAMAN'а, но идеально подошла под его вокальные данные. Фадеев отметил, что был рад поработать над проектом, который поставил перед ним интересную задачу, и выбрал из трёх вариантов тот, который, по его мнению, лучше всего соответствовал конкурсу.

SHAMAN, как всегда, продемонстрировал свой фирменный вокальный приём, особенно в кульминационном припеве, когда нужно было спеть мощно и эмоционально, однако внимательные поклонники творчества Фадеева заметили интересную деталь: музыкальное сходство "Прямо по сердцу" с более ранней композицией композитора — Breach The Line. Этот трек, выпущенный в 2015 году, стал саундтреком к мультфильму "Савва. Сердце воина".

При параллельном прослушивании двух песен становится очевидным сходство в структуре: плавное вступление, речитатив, разгон и взрывной припев. Гармония и мелодика треков, по мнению слушателей, имеют много общего. Несмотря на разницу в текстах и языке исполнения, а также в хронометраже, пользователи Сети не упустили возможность высказать своё мнение о том, что Фадеев позволил себе плагиат собственного произведения.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер.



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