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Секретное признание Андрея Малахова: что мешает ему быть идеальным на экране?

0:46
Шоу-бизнес

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов признался, что не всегда доволен тем, как выглядит на экране. Об этом сообщает издание "7Дней".

Андрей Малахов
Фото: archive.government.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Андрей Малахов

Малахов рассказал, что иногда пересматривает выпуски своих программ, чтобы оценить проделанную работу и вспомнить детали съёмок, однако при просмотре он обращает внимание не только на содержание, но и на собственную внешность.

Малахов стремится к совершенству: несмотря на то что он один из самых успешных представителей шоу-бизнеса , его огорчают малейшие недостатки в самом себе, в том числе касающиеся внешности. В частности, ему хотелось бы быть немного худее.

"Как минимум можно было бы сбросить пару килограммов", — заключил Малахов.

Уточнения

Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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