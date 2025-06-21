Секретное признание Андрея Малахова: что мешает ему быть идеальным на экране?

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов признался, что не всегда доволен тем, как выглядит на экране. Об этом сообщает издание "7Дней".
Малахов рассказал, что иногда пересматривает выпуски своих программ, чтобы оценить проделанную работу и вспомнить детали съёмок, однако при просмотре он обращает внимание не только на содержание, но и на собственную внешность.
Малахов стремится к совершенству: несмотря на то что он один из самых успешных представителей шоу-бизнеса , его огорчают малейшие недостатки в самом себе, в том числе касающиеся внешности. В частности, ему хотелось бы быть немного худее.
"Как минимум можно было бы сбросить пару килограммов", — заключил Малахов.
Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ.
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