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На что способны звёзды: Сергей Соседов перечислил иностранных исполнителей, которые крадут российские мелодии

1:20
Шоу-бизнес

Российские исполнители нередко заимствуют мелодии у зарубежных певцов, что приводит к справедливым разговорам о плагиате, однако случается и наоборот: иностранные звёзды берут мелодии российских коллег, в основном выбирая не самые известные за рубежом песни.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Соседов

Сергей Соседов перечислил такие случаи. Например, британская рок-группа The Searchers "своровала" одну из российских песен.

"Они в своё время просто сплагиатили нашу песню "Из-за острова на стрежень". И, кстати, именно эта русская композиция сделала группу звёздами. Или турецкая певица полностью скопировала песню группы "Белый орёл" и исполнила свою версию "Как упоительны в России вечера", но на свой лад, полностью соблюдая мелодию", — сказал Соседов.

Также он назвал песню Бейонсе Be Alive. Если прислушаться к музыке, можно легко догадаться, что при её создании не обошлось без использования песни группы "Любэ" "Ты неси меня, река".

Впрочем, Соседов подчеркнул, что иностранные исполнители не так уж и часто берут мелодии без разрешения. Чаще они действуют законно и покупают права на использования чужих песен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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