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Эксперты раскрыли тайну преображения Баскова: хирургия или результат собственных усилий?

1:43
Шоу-бизнес

Недавние перемены во внешности Николая Баскова не остались незамеченными. Поклонники артиста отметили его постройневшую фигуру и посвежевший вид. Сайт "Страсти" обратился к реконструктивно-пластическому хирургу Максиму Усунгвану с просьбой оценить, прибегал ли 48-летний певец к помощи специалистов.

Николай Басков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Басков

По мнению эксперта, очевидные изменения во внешности Баскова не свидетельствуют о серьёзных хирургических вмешательствах. Усунгван отметил, что верхние веки, по всей видимости, не подвергались коррекции, однако он предположил, что могла быть проведена блефаропластика нижних век, так как область под глазами выглядит более подтянутой.

Хирург уверен, что Басков регулярно посещает косметолога и использует инъекции ботокса и филлеров. Кроме того, он подчеркнул, что не стоит абсолютно верить тому, что видно на фотографиях, потому что все люди, а публичные тем более, уже давно пользуются фотошопом. Впрочем, это не означает, что Басков только благодаря ретуши выглядит хорошо на фото. Певец действительно значительно преобразился, и этот факт не отнять.

Что касается фигуры, Усугван считает, что Басков скорректировал питание и стал больше заниматься спортом, что помогло ему похудеть, а липосакцию тела, скорее всего, ему не делали. Эксперт отметил, что на ранних фотографиях у Баскова заметен двойной подбородок, но следов хирургического вмешательства в этой области не наблюдается. Он допустил возможность точечной липосакции подбородка.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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