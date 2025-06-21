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Прохор Шаляпин пригрозил Виктору Дробышу: вот что он сделает, если продюсер не перестанет его оскорблять

1:25
Шоу-бизнес

Разлад между Прохором Шаляпиным и Виктором Дробышем вспыхнул с новой силой. Конфликт, разгоревшийся в онлайн-чате, перерос в публичную перепалку, где финалист "Фабрики звёзд" не стеснялся в выражениях. По словам Шаляпина, причиной стали унизительные замечания в его адрес со стороны известного продюсера.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Несмотря на то что Прохор создал себе имидж лёгкого и юморного человека, он никогда не станет терпеть оскорбления в свой адрес. Такое отношение может его мгновенно вывести из себя.

"Я услышал с его стороны пренебрежение, унижение в свой адрес. Шизофрения твоя вся, то, что он считает себя пупом земли, — это всё твои заблуждения", — рассказал Прохор в подкасте профайлера Лидии Кутузовой.

В откровенном интервью певец признался, что был крайне возмущён отношением Дробыша. Он заявил, что готов был даже применить силу, настолько его задели слова продюсера. Шаляпин также намекнул на свои влиятельные связи, отметив, что в случае необходимости может обратиться к "серьёзным людям", которые способны повлиять на ситуацию.

Несмотря на недовольство, певец пока не планирует прибегать к помощи своих знакомых, считая это крайней мерой. Он надеется, что конфликт не зайдёт слишком далеко и не потребует вмешательства третьих лиц.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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