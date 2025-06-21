Жасмин скоро станет бабушкой: певица рассказала, как она будет баловать внука

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В семье певицы Жасмин грядёт пополнение! Артистка поделилась радостной новостью: её старший сын Михаил Семендуев и его супруга, бывшая фигуристка Ева Хачатурян, готовятся стать родителями. Этим трогательным известием Жасмин поделилась в беседе со Светланой Бондарчук в её шоу "Света вокруг света".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жасмин

Жасмин сказала, что супруги пока никому не рассказывают, какого пола будет ребёнок, однако для певицы это не имеет значения. Ей гораздо важнее, чтобы малыш был здоровым и счастливым. Кроме того, исполнительница уже мечтает, что, став бабушкой, будет печь вкусные пироги и брать внука или внучку с собой на гастроли.

Жасмин вспомнила, что, когда она впервые увидела избранницу сына, она сразу поняла, что полностью доверяет этой девушке. Певица очень быстро нашла общий язык с будущей невесткой, и сейчас у них тёплые и доверительные отношения.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009), народная артистка Дагестана (2024).



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