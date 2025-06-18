Компенсация или возврат? Представитель Андрея Макаревича* раскрыл, что будет с изъятым у жены музыканта автомобилем

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Антон Чернин, который является представителем Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ), сообщил, что музыканту и его жене Эйнат Кляйн не стоит волноваться из-за пикапа Mitsubishi, изъятого у Эйнат нужд армии: автомобиль обязательно будет возвращён семье.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Андрей Макаревич

В случае, если автомобиль получит повреждения, будет выплачена соответствующая компенсация. Сейчас семья Макаревича* находится в Нетании — израильском городе на побережье Средиземного моря.

Ранее Эйнат Кляйн поделилась в социальных сетях новостью об изъятии автомобиля, выразив при этом смешанные чувства, поскольку сама она не подлежит призыву. Об этом сообщает aif.ru.

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, писатель, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр.



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