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Засекреченный студент: что известно о жизни и учёбе единственного сына Николая Баскова?

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Единственный сын Николая Баскова ведёт жизнь "засекреченного студента". 19-летний Бронислав Шпигель (носит фамилию матери) учится в ВШЭ на ассириолога, но разочарован выбором.

Николай Басков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Басков

По данным Super.ru, парень изучает шумерский язык и искусство Древней Месопотамии, но посещает пары нерегулярно. В рейтинге группы он 14-й из 16 со средним баллом 4,6/10. Источники утверждают: Бронислав рассматривает перевод на истфак МГУ.

Однокурсники называют его эрудированным, но отмечают резкость в общении: "Может нечаянно обидеть". Он принципиально скрывает родство со знаменитым отцом и дедом — бизнесменом Борисом Шпигелем.

В 2024 году дед получил 11 лет колонии за взятки (позже освобождён по здоровью). Бронислав никогда не упоминает этот факт.

После развода Баскова со Светланой Шпигель (2008) сын живёт с матерью. Контактов с отцом нет даже после возвращения из Израиля.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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