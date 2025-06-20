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Регина Тодоренко поделилась переживаниями: почему она боится рождения третьего ребёнка?

2:01
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к пополнению семейства, ожидая третьего малыша. Несмотря на то что пара не так давно поделилась этой новостью с поклонниками, они всегда открыто говорили о желании иметь большую семью. Влад даже мечтал о третьем сыне, представляя, как он и его братья станут надёжной опорой для мамы.

Регина Тодоренко
Фото: commons.wikimedia.org by #СПОЁМ Блог, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Регина Тодоренко

Однако, как призналась Регина, у неё были сомнения. В разговоре с Владом она делилась переживаниями о том, что они не успели насладиться временем вдвоём, путешествовать и заниматься любимыми делами. Телеведущая с юмором отметила, что боится не успеть всего, что хочется, вместе с мужем.

Регина призналась, что полностью погружается в материнство и очень устаёт. Только когда ребёнку исполняется пять лет, она начинает немного выдыхать. Чтобы сохранить отношения, они с Владом напоминают себе, как важно думать не только о детях, но и друг о друге, и стараются устраивать свидания, хотя это не всегда получается. Регина с завистью вспоминает рассказы Натальи Подольской о том, как они с Владимиром Пресняковым много путешествовали и веселились до рождения детей, причём этот период длился у них целых десять лет.

Тодоренко откровенно рассказала в шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан", что после рождения первого ребёнка у них с Владом приостановились интимные отношения, потому что она чувствовала себя измотанной. Понимание этой проблемы пришло, когда они осознали, что им необходимо выделять время друг для друга.

К счастью, Влад оказался понимающим и терпеливым мужем. Пара даже обратилась к семейному психологу, чтобы сохранить брак, так как в первые два года после рождения ребёнка у них часто возникали конфликты из-за методов воспитания. Одним из заданий психолога было внести секс в календарь, что вызвало у пары недоумение, но в итоге оказалось полезным.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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