МИД Латвии ввёл санкции против Прилучного: актёр превратил это в шутку

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Павел Прилучный превратил скандальное решение Латвии в повод для иронии.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Прилучный

Жена артиста Зепюр Брутян опубликовала в Instagram* (запрещён в РФ) его видео с букетом роз.

"Хотел отметить, что мне закрыли въезд в Латвию", — заявил Прилучный с улыбкой.

16 июня глава МИД Латвии Байба Браже объявила актёра и телеведущую Екатерину Андрееву "угрозой нацбезопасности". Им запретили въезд на неопределённый срок по статье 61 Закона об иммиграции.

Позже Прилучный пояснил журналистам: новость принесла облегчение. "У меня там нет имущества. Единственная связь — бывшая жена Агата Муцениеце", — отметил актёр.

Развод с Муцениеце (2020) окончательно разорвал его отношения со страной. Теперь запрет стал лишь формальностью.

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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