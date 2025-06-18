МИД Латвии ввёл санкции против Прилучного: актёр превратил это в шутку

Павел Прилучный превратил скандальное решение Латвии в повод для иронии.
Жена артиста Зепюр Брутян опубликовала в Instagram* (запрещён в РФ) его видео с букетом роз.
"Хотел отметить, что мне закрыли въезд в Латвию", — заявил Прилучный с улыбкой.
16 июня глава МИД Латвии Байба Браже объявила актёра и телеведущую Екатерину Андрееву "угрозой нацбезопасности". Им запретили въезд на неопределённый срок по статье 61 Закона об иммиграции.
Позже Прилучный пояснил журналистам: новость принесла облегчение. "У меня там нет имущества. Единственная связь — бывшая жена Агата Муцениеце", — отметил актёр.
Развод с Муцениеце (2020) окончательно разорвал его отношения со страной. Теперь запрет стал лишь формальностью.
* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.