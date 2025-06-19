Дружеский жест или нечто большее? Скарлетт Йоханссон поцеловала коллегу на глазах у всех

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Эмоциональный вечер на премьере "Мира Юрского периода: Возрождение" в Лондоне запомнился неожиданным моментом.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скарлетт Йохансон

Скарлетт Йоханссон, сияя в розовом пайеточном платье с бриллиантами, поцеловала в губы коллегу Джонатана Бейли.

Актёр сыграл доктора Генри Лумиса в новом блокбастере Гарета Эдвардса. Кадры мгновенно разлетелись по СМИ, но инсайдеры уверяют: роман здесь ни при чём.

Йоханссон уже 5 лет замужем за Колином Джостом. Её порыв — лишь дружеский жест в праздничной атмосфере.

На показ в Odeon Luxe на Лестер-сквер собрались звёзды фильма: Махершала Али, Руперт Френд, Луна Блейз и другие. Скарлетт выбрала голливудскую укладку, дополнив образ серебряными украшениями.

Фильм выйдет в мировом прокате 2 июля.

Уточнения

Ска́рлетт И́нгрид Йо́ханссон (англ. Scarlett Ingrid Johansson; МФА /dʒoʊˈhænsən/; род. 22 ноября 1984, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Самая высокооплачиваемая актриса в 2018 и 2019 годах.



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