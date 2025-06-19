Шансы нулевые?: музыкальный критик Соседов заявил, что Шаман не победит на Интервидении

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ярослав Дронов (Шаман) усиленно готовится к "Интервидению-2025", где представит Россию 20 сентября. Его конкурсная песня — "Прямо по сердцу".

Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International SHAMAN

Однако музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Regions.ru заявил: шансы артиста на победу минимальны. Он подчеркнул, что у Шамана есть и зажигательные хиты, и лирические баллады, а также гибкий вокал.

При этом эксперт подчеркнул, что зрители подобных конкурсов ценят не только эпатаж, но и умение владеть голосом.

Главная же причина пессимизма — статистика. Соседов подчеркнул: победу обычно одерживают гости страны-хозяйки конкурса.

"Механизм "Интервидения" таков: триумфами чаще награждают гостей", — пояснил критик.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



Междунаро́дный музыка́льный ко́нкурс «Интерви́дение-2025» — конкурс песни, который планируется провести в Москве в 2025 году в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.