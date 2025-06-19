Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный рычажок, о котором молчат водители: зачем его ставят в каждой машине
Пешком по Риму: маршрут, который нельзя пропустить
Новый знак дирхама: где нельзя его ставить — и за что могут наказать
Незаметный на этикетке, но незаменимый в уходе: что добавить в косметичку для идеальной кожи
Нежная, ароматная и невероятно вкусная: морковная паста, которую легко приготовить, но трудно забыть
Жуткий зверь с тремя глазами и острыми зубами всплыл из кембрийской бездны спустя 500 миллионов лет
Перцы, как в тропиках: старый метод с доступным порошком снова набирает популярность
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Дом мечты под защитой: как работает механизм, запущенный в марте

Шансы нулевые?: музыкальный критик Соседов заявил, что Шаман не победит на Интервидении

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ярослав Дронов (Шаман) усиленно готовится к "Интервидению-2025", где представит Россию 20 сентября. Его конкурсная песня — "Прямо по сердцу".

SHAMAN
Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
SHAMAN

Однако музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Regions.ru заявил: шансы артиста на победу минимальны. Он подчеркнул, что у Шамана есть и зажигательные хиты, и лирические баллады, а также гибкий вокал.

При этом эксперт подчеркнул, что зрители подобных конкурсов ценят не только эпатаж, но и умение владеть голосом.

Главная же причина пессимизма — статистика. Соседов подчеркнул: победу обычно одерживают гости страны-хозяйки конкурса.

"Механизм "Интервидения" таков: триумфами чаще награждают гостей", — пояснил критик.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

Междунаро́дный музыка́льный ко́нкурс «Интерви́дение-2025» — конкурс песни, который планируется провести в Москве в 2025 году в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Недвижимость
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде Аудио 
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Последние материалы
Две катастрофы, два мира: почему Хиросима ожила, а Припять так и осталась мёртвой
Вроде вкусно, а через 2 часа — скорая: чего нельзя брать на пикник
Винтаж, который мы любим: сумочки с поцелуйной застежкой возвращаются в моду
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Исчезли вместе с пейджерами: куда делись тараканы в 2000-х и почему они вернулись
Канцелярия против форс-мажора: как справиться с проблемами в авто за копейки
Наследство в невидимом шарике: вдова Лёвкина раскрыла, как живёт без мужа
15 минут стоя — и пресс горит: забудьте про пол, коврик и скручивания
Это делают даже опытные водители — и жалеют: когда нельзя смешивать моторные масла
Уоррен Баффет раскрыл самый простой способ стать богаче
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.