Такая мотивация точно заставить похудеть даже самых ленивых: вот что помогло Елене Ваенге сбросить вес

1:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Ваенга заметно постройнела, и секретами её преображения поделилась диетолог Кристина Пришвина. Она рассказала порталу "Страсти", какие факторы сыграли ключевую роль в успехе 48-летней певицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Ваенга

По словам доктора Пришвиной, мощным стимулом для Ваенги стало пари с концертным директором на крупную сумму. Эксперт подчеркнула, что денежный спор — эффективный мотиватор для многих, главное — установить реалистичные сроки и значимую сумму. В таких случаях мозг воспринимает ситуацию как серьёзную угрозу и мобилизует дисциплину.

Ваенга разумно подошла к похудению. Она не стала морить себя голодом. Вместо жёстких диет певица сделала ставку на сбалансированное питание. Она исключила из рациона ночные перекусы, "автоматическое" потребление пищи, а также ограничила употребление сладкого, жирного и жареного.

Пришвина также обратила внимание на важность правильной гидратации. Она объяснила, что часто мы путаем жажду с голодом и вместо того, чтобы выпить воды, начинаем есть. Врач посоветовала при возникновении желания перекусить сначала выпить стакан воды и подождать, чтобы организм мог правильно интерпретировать свои потребности.

Ваенга научилась различать физиологический и психологический голод, а также начала вести пищевой дневник, что, по мнению диетолога, является очень полезной практикой. Вместо изнурительных тренировок певица предпочла плавание.

В заключение Кристина Пришвина отметила, что Ваенга не просто сбросила вес, а изменила своё отношение к себе, а психологический фактор тоже имеет немалое значение при похудении. Именно этот гармоничный подход к жизни и питанию, по мнению эксперта, является залогом долгосрочного результата и предотвращает срывы.

Уточнения

Еле́на Влади́мировна Ва́енга (настоящая фамилия — Хрулёва; род. 27 января 1977, Североморск, Мурманская область, СССР) — российская эстрадная певица, автор песен, актриса.



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