Наследство в невидимом шарике: вдова Лёвкина раскрыла, как живёт без мужа

Маруся Лёвкина откровенно рассказала о жизни после смерти мужа. Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в ноябре 2024 года после 20-летней борьбы с лимфомой.
На премьере мультфильма "Кроссы" она призналась, что время не лечит, однако она старается быть сдержаннее и не плакать.
Маруся, родившая Лёвкину дочь Нику, продолжает их общее дело. Сейчас она готовит пять новых песен с Игорем Корниловым и Ольгой Дворянской. Она уверена, что муж был бы рад за неё.
Особую ценность для неё представляет не материальное наследство.
"Мне достались Володины друзья, песни, его мудрость. Собрала всё в невидимый шарик — это моя награда", — объяснила Маруся в разговоре с VOICE.
Несмотря на творческую активность, боль утраты остаётся. Каждый день начинается с внутреннего диалога: "Лето. Новое платье. Иди и улыбайся миру".
Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).
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