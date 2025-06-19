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Наследство в невидимом шарике: вдова Лёвкина раскрыла, как живёт без мужа

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Маруся Лёвкина откровенно рассказала о жизни после смерти мужа. Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в ноябре 2024 года после 20-летней борьбы с лимфомой.

Владимир Лёвкин и Маруся Лёвкина
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации / Mil.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Лёвкин и Маруся Лёвкина

На премьере мультфильма "Кроссы" она призналась, что время не лечит, однако она старается быть сдержаннее и не плакать.

Маруся, родившая Лёвкину дочь Нику, продолжает их общее дело. Сейчас она готовит пять новых песен с Игорем Корниловым и Ольгой Дворянской. Она уверена, что муж был бы рад за неё.

Особую ценность для неё представляет не материальное наследство.

"Мне достались Володины друзья, песни, его мудрость. Собрала всё в невидимый шарик — это моя награда", — объяснила Маруся в разговоре с VOICE.

Несмотря на творческую активность, боль утраты остаётся. Каждый день начинается с внутреннего диалога: "Лето. Новое платье. Иди и улыбайся миру".

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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