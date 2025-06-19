Восточный ветер перемен: Фадеев нашёл свою героиню на Интервидении

Максим Фадеев, знаменитый российский продюсер, поделился своими впечатлениями от выступлений участников "Интервидения" в своём Telegram-канале.
Особенно он выделил певицу из Катара, Дану Аль-Мир. Фадеева покорил её талант и яркое выступление.
Продюсер признался в любви к восточной культуре и музыке. Эта любовь, по его словам, вдохновила его на приглашение Даны Аль-Мир к сотрудничеству. Аль-Мир, известная исполнительница восточного арт-попа, будет участвовать в записи нового трип-хоп альбома Фадеева.
Сочетание трип-хопа и восточных мотивов обещает интересный эксперимент в звучании. Фадеев активно работает над альбомом, и участие Даны Аль-Мир может стать одним из его главных хитов.
Напомним, что "Интервидение", возрождённое по указу президента Владимира Путина, пройдёт в сентябре 2025 года. Этот музыкальный конкурс стал альтернативой "Евровидению" после выхода России из проекта в 2022 году.
Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер.
Междунаро́дный музыка́льный ко́нкурс «Интерви́дение-2025» — конкурс песни, который планируется провести в Москве в 2025 году в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».
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