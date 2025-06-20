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Свидания на расстоянии: как Сергей Жуков покорял сердце будущей жены Регины Бурд

1:26
Шоу-бизнес

Популярный исполнитель Сергей Жуков поделился трогательной историей начала своих отношений с будущей на тот момент супругой Региной Бурд. В откровенном посте в социальных сетях он рассказал о том, как завоёвывал сердце любимой девушки.

Цветы
Фото: commons.wikimedia.org by 3268zauber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветы

Их первая встреча произошла в далеком 2001 году во время гастролей в Ереване. Сергей был очарован скромностью Регины, участницы группы "Сливки". Однако покорить её оказалось не так просто. По словам Жукова, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться её внимания. Первое и довольно долгое время ему приходилось ограничиваться ролью рыцаря, который лишь на расстоянии восхищается дамой своего сердца.

"В 2001 году я впервые увидел Регину. Она стояла у стойки в кафе и ела клубнику. Знаете, бывают моменты, когда время будто останавливается? Вот тогда было именно так. Хотя она мне даже номер телефона не дала с первого раза! Потом были месяцы наших "свиданий на расстоянии". Я мог часами ждать её у подъезда, просто чтобы проводить взглядом", — вспомнил артист.

Даже когда Регина начала встречаться с Сергеем, она всё равно далеко не сразу с ним сблизилась. Жуков признался, что неоднократно делал ей предложение, прежде чем получил согласие.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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