Раскрыт секрет Водонаевой: почему она никогда не станет содержанкой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Алёна Водонаева жестко отреагировала на неожиданное предложение подписчиков стать содержанкой.

Фото: telegram by Telegram-канал Алены Водонаевой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алёна Водонаева

В Instagram* (запрещён в РФ) её спросили: не хочет ли она стать содержанкой при статусе "красивой и худой"?

"Не хочу. Мне лень", — иронично ответила блогерша.

Водонаева была замужем дважды. Первый брак с бизнесменом Алексеем Малакеевым (2010-2013) подарил ей сына Богдана. Второй — с музыкантом Алексеем Комовым в 2018-м — распался через год.

Секрет своей формы звезда раскрыла в декабре 2024-го. После родов она похудела без нянь и спортзалов. "Наматывала круги с коляской по 2 часа в день", — поделилась Водонаева.

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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