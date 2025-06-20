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Филипп Киркоров после болезни: педагоги по вокалу раскрыли пугающую правду о состоянии его голоса

1:20
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров не успел полностью восстановиться после болезни и уже продолжает выступления. Недавно он спел свой хит "Дива" на одной свадьбе. Педагоги по вокалу Андрей Юрец и Екатерина Скрипниченко прокомментировали состояние голоса певца после тяжёлых ожогов.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

"Смыкание голосовых складок — абсолютно здорового человека, чего не скажешь по общей энергии и тому, как он "низит" и "плывёт" по тональности. Зная Филиппа, замечу, он раньше такого не позволял, слышу подобное впервые", — сказал Юрец в беседе с kp.ru.

Он добавил, что Киркорову стоило бы переждать какое-то время, прежде чем возобновлять выступления.

"Тут работают все мышцы голосового аппарата, грудного и головного отделов, а мозг постоянно должен давать команду, и человек должен быть в тонусе. Я считаю, что, если он после перенесённой травмы и медицинских манипуляций вышел и спел живьём, это героический выход", — добавила Екатерина Скрипниченко.

Также она сказала, что Киркоров мог бы петь под фонограмму, но он понимал, что публика ждала, что он будет петь живьём, и он пошёл зрителям на встречу. Специалист отметила, что в целом он не потерял голос, а просто временно истощён.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Филипп Киркоров после болезни: педагоги по вокалу раскрыли пугающую правду о состоянии его голоса
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