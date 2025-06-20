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Поклонники в шоке: Филипп Киркоров уличён во лжи после ожогов

0:44
Шоу-бизнес

Недавно Филипп Киркоров, получивший тяжёлые ожоги на концерте в Санкт-Петербурге, вышел из больницы и стал всё чаще появляться на светских мероприятиях. Поклонники рады за певца, однако в то же время они уличили его во лжи.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

В Сеть просочилось видео, на котором Киркоров держит сигарету. Это возмутило многих пользователей, ведь раньше исполнитель уверял, что бросил курить благодаря влиянию Евгения Петросяна.

"Что-то он реально плохо выглядит, двигается как старичок. Филипп же рассказывал, что Петросян помог ему бросить курить. Врушка!" — написали россияне.

Киркоров никак не прокомментировал эти высказывания.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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