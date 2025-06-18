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Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон вместе появились на красной дорожке премьеры Формулы-1

1:11
Шоу-бизнес

На мировой премьере нового фильма Брэда Питта "F1" рядом с актером была его девушка Инес де Рамон. Пара появилась на красной дорожке в Нью-Йорке.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брэд Питт

На мероприятии 16 июня Питт был в темном костюме с белой рубашкой, а де Рамон — в светлом свободном ансамбле. Бизнес-леди также дополнила свой образ белой сумочкой Chanel.

Питт, который ранее был женат на Анджелине Джоли с 2014 по 2019 год и Дженнифер Энистон с 2000 по 2005 год, впервые был замечен с де Рамоном в 2022 году, согласно People.

В том же году де Рамон и ее муж Пол Уэсли расстались, они оформили развод в 2024 году. Позже Питт и де Рамон перевели свои отношения на новый уровень, когда они впервые официально появились вместе на публике на Гран-при Великобритании 2024 года.

В интервью GQ, опубликованном в мае, Питт сказал, что не намерен публично появляться с де Рамон на гонке Формулы-1.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми».

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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