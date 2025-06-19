Секреты гармонии: Анастасия Волочкова раскрыла свой главный принцип общения с замужней дочерью

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова счастлива за свою дочь Ариадну, которая вышла замуж за Никиту Григоряна, однако балерина не вмешивается в их отношения и позволяет им создавать собственную жизнь, предназначенную только для них двоих.

Фото: commons.wikimedia.org by Zirman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Композиция "обручальные кольца"

"У них своя самодостаточная и сложившаяся семья, и они никого, слава тебе господи, не пускают в этот мир, в этот союз. Живут самостоятельно, отдельно!" — заявила Волочкова в беседе с Woman.ru.

Анастасия также рассказала, что молодожёны иногда приезжают к ней в гости в её особняк. Так, недавно Ариадна и Никита гостили у неё 10 дней назад. Помимо встреч, артистка регулярно созванивается со своей дочерью.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что предчувствует скорую встречу со своим избранником и свою будущую свадьбу собирается отметить размахом. Анастасия заявила, что, в отличие от Ариадны, пустит на неё журналистов.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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