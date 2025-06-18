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Ты была бы счастлива даже без меня: Сарик Андреасян публично обратился к жене

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Режиссёр Сарик Андреасян посвятил трогательный пост жене — актрисе Лизе Моряк — в седьмую годовщину их знакомства.

Сарик Андреасян
Фото: YouTube канал MadonnaMur by Скриншот видео YouTube канала MadonnaMur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сарик Андреасян

В Instagram* он опубликовал архивные кадры, включая самое первое совместное селфи 2019 года.

"Я уверен, что с твоим талантом и красотой ты была бы счастлива при любом раскладе… Даже без меня. Но я рад, что со мной, и что я часть твоей судьбы", — написал Андреасян, чей брак с Моряк официально зарегистрирован с ноября 2022 года.

Режиссёр поблагодарил супругу за дочерей, назвав наследниц "прекрасными", и пожелал, чтобы "любовь стала дорогой с односторонним движением вперёд". В завершение он пообещал: "Пусть эти семилетки повторяются бесконечно. Люблю! Твой муж".

Моряк, тронутая признанием, отметила в комментариях начало "восьмого года отношений". 

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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