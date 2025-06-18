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Анна Седокова торопится с наследством: адвокат раскрыла скрытые риски

0:49
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Седокова начала юридическую процедуру вступления в наследство после смерти мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. 

Анна Седокова
Фото: Вконтакте / Анна Седокова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова

В видеообращении адвокат семьи погибшего спортсмена Маргарита Гаврилова, получившая данные от нотариуса, объяснила причину спешки певицы.

"Анна Седокова понимает, осознаёт и страшится последствий: брачный договор может быть отменён. Если она сейчас не подаст заявление, не получит вообще ничего", - отметила она.

Адвокат намекнула на правовые риски, способные лишить Седокову прав на имущество. Напомним, пара заключила брачный договор до свадьбы, но его детали ранее не разглашались. Тимма скончался в декабре 2024-го на 33-м году жизни.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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