Анна Седокова торопится с наследством: адвокат раскрыла скрытые риски

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Анна Седокова начала юридическую процедуру вступления в наследство после смерти мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Фото: Вконтакте / Анна Седокова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

В видеообращении адвокат семьи погибшего спортсмена Маргарита Гаврилова, получившая данные от нотариуса, объяснила причину спешки певицы.

"Анна Седокова понимает, осознаёт и страшится последствий: брачный договор может быть отменён. Если она сейчас не подаст заявление, не получит вообще ничего", - отметила она.

Адвокат намекнула на правовые риски, способные лишить Седокову прав на имущество. Напомним, пара заключила брачный договор до свадьбы, но его детали ранее не разглашались. Тимма скончался в декабре 2024-го на 33-м году жизни.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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