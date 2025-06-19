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Свадьба мечты с участием звёзд: сколько стоит выступление Кадышевой и Аллегровой?

0:45
Шоу-бизнес

Богатые женихи и невесты любят приглашать на свои свадьбы звёзд шоу-бизнеса, и Надежда Кадышева, которая стала популярной певицей среди молодёжи, — желанная гостья на многих элитных праздниках.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Кадышева

Кадышева готова выступить на празднике за семь-восемь миллионов рублей. На данный момент в России дороже стоит только выступление Ирины Аллегровой, которая не будет петь на частных мероприятиях дешевле, чем за 10 миллионов рублей.

Стоит отметить, что Ирина Аллегрова уже прекратила концертную деятельность и делает исключение только ради тех представителей богатого сословия, которые готовы щедро платить за её пение. Об этом сообщает kp.ru.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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