Дышал еле-еле, весь синий: этот секретный ингредиент едва не убил сына Никаса Сафронова

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Старший сын Никаса Сафронова чуть не умер после того, как решил выпить полезный, как ему казалось, соевый коктейль. Дмитрий Цыбульский купил спортивную добавку за 500 рублей, прочитал инструкцию и смешал все ингредиенты, однако реакция организма оказалась неожиданной. Вскоре после того как Дмитрий выпил коктейль, ему резко стало плохо.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ скорая помощь

"Чувствую, что начинается кашель, потом хрипы, становится тяжело дышать. Буквально через пять минут я просто начинаю задыхаться, частично теряю сознание и не понимаю, что мне делать. Вспоминаю, что рядом есть поликлиника, лечу туда на красный свет. Дышу еле-еле, весь синий, думаю, вот-вот отрублюсь", — рассказал бизнесмен.

Дмитрий признался, что нарушил все правила дорожного движения на пути в поликлинику. Его била дрожь, и он из последних сил добрался до медицинских работников, чтобы попросить какое-нибудь средство от аллергии.

"Они все в панике: "Срочно, он сейчас задохнётся". Меня в кабинет отвели, туда человек 10 сбежалось: "Живой? Живой!" Два укола в вену, стало лучше", — описывает свои мучения Дмитрий.

Сын Сафронова сдал все необходимые анализы, и выяснилось, что виной отёка Квинке действительно стал злополучный коктейль. Врачи сообщили пациенту, что он приехал вовремя, ведь через 15 минут спасать его уже было бы поздно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточнения

Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник.



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