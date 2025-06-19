Дышал еле-еле, весь синий: этот секретный ингредиент едва не убил сына Никаса Сафронова

Старший сын Никаса Сафронова чуть не умер после того, как решил выпить полезный, как ему казалось, соевый коктейль. Дмитрий Цыбульский купил спортивную добавку за 500 рублей, прочитал инструкцию и смешал все ингредиенты, однако реакция организма оказалась неожиданной. Вскоре после того как Дмитрий выпил коктейль, ему резко стало плохо.
"Чувствую, что начинается кашель, потом хрипы, становится тяжело дышать. Буквально через пять минут я просто начинаю задыхаться, частично теряю сознание и не понимаю, что мне делать. Вспоминаю, что рядом есть поликлиника, лечу туда на красный свет. Дышу еле-еле, весь синий, думаю, вот-вот отрублюсь", — рассказал бизнесмен.
Дмитрий признался, что нарушил все правила дорожного движения на пути в поликлинику. Его била дрожь, и он из последних сил добрался до медицинских работников, чтобы попросить какое-нибудь средство от аллергии.
"Они все в панике: "Срочно, он сейчас задохнётся". Меня в кабинет отвели, туда человек 10 сбежалось: "Живой? Живой!" Два укола в вену, стало лучше", — описывает свои мучения Дмитрий.
Сын Сафронова сдал все необходимые анализы, и выяснилось, что виной отёка Квинке действительно стал злополучный коктейль. Врачи сообщили пациенту, что он приехал вовремя, ведь через 15 минут спасать его уже было бы поздно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник.
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