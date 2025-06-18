Буйнов раскрыл Европу с новой стороны: русские в почёте, но есть подвох — что он имел в виду?

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Александр Буйнов высказался об отношении европейцев к нашим соотечественникам. По мнению певца, в Европе прекрасно относятся как к самим русским, так и к русской культуре. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Буйнов

У Буйнова есть знакомая из России, которая много лет назад переехала в Италию. Живя в этой стране, она не забывает родину и прививает любовь к ней своим детям, которые изучают русский язык. В семье чтут традиционные российские праздники, например, 9 мая и Новый год. Кроме того, знакомая певца активно рассказывает итальянцам о России, и они откликаются с искренним интересом.

"Вся Европа к нам хорошо относится, а политическая верхушка гнилая", — заявил Буйнов.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен и киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).



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