Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летние удовольствия: как сделать молодой картофель главным героем вашего стола
Почему дно винной бутылки такое особенное? Узнайте тайны его дизайна
От дефицита до избытка: Чукотка вышла на полную самообеспеченность куриными яйцами
Люди прибыли с другой планеты? Сильные аргументы в пользу фантастической теории
Солнце и пена — худшая пара для кузова: почему в жару мыть машину опасно
Тайна нового Бонда: кто из пяти легендарных режиссёров возьмётся за франшизу?
Без неона и дизайна: какие оттенки педикюра летом выглядят особенно дорого
Вы всё ещё выбираете между бегом и качалкой? Попробуйте этот сплит
Помидоры и перцы растут как на дрожжах: просто подсыпьте это в июне

Пьяный, в блёстках и губной помаде: Дмитрий Маликов признался, как однажды разозлил жену

1:38
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов дал интервью Лауре Джугелии и рассказал, что, несмотря на то что его брак с Еленой Изаксон считается идеальным, на самом деле у них далеко не всегда всё было прекрасно в отношениях.

Дмитрий Маликов
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Маликов

Однажды Маликов переборщил с алкоголем на юбилее и поехал домой в нетрезвом состоянии. Он до такой степени был пьян, что таксист был вынужден выносить его на руках из машины. Кроме того, певец был перепачкан блёстками и губной помадой. Увидев мужа в таком виде, Елена стала его колотить, и он со всей силы ударил её в ответ. Утром, когда Маликов протрезвел, он просил прощения у жены. Она долго не хотела его прощать, но в конце концов они помирились.

"40 лет мне было. Ну выпил. С кем не бывает. Психанул. Не было никаких там экстремальных моментов", — рассказал Маликов.

Он признался, что, несмотря на то что стремится к доброте, иногда впадает в ярость и может накричать на помощницу. Однажды он так разозлился на жену, что швырнул на пол большую стеклянную банку с орехами.

"Самый большой грех — ярость. Когда ты в ярости, ты можешь сотворить вообще непонятно чего. Оно мне не свойственно, но бывает иногда", — признался Маликов.

Исполнитель добавил, что бывали моменты, когда они с женой задумывались о разводе, однако благодаря мудрости Елены смогли всё преодолеть. Супруги понимали, что лучше остаться вместе, чем разбегаться. Об этом сообщает kp.ru.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Авто
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации Аудио 
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Авто
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Без неона и дизайна: какие оттенки педикюра летом выглядят особенно дорого
Пьяный, в блёстках и губной помаде: Дмитрий Маликов признался, как однажды разозлил жену
Вы всё ещё выбираете между бегом и качалкой? Попробуйте этот сплит
Помидоры и перцы растут как на дрожжах: просто подсыпьте это в июне
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Сапборд не прощает ошибок: истории, которые стоит знать до выхода на воду
Главная причина, почему животное не слушается, — вы её не замечаете
Этот безобидный предмет в доме может стоить жизни вашему питомцу
Забытый шедевр автора зомби-хоррора 28 лет спустя назван лучшей фантастикой всех времён
Как за 48 часов превратить селёдку в гурманскую закуску
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.