Пьяный, в блёстках и губной помаде: Дмитрий Маликов признался, как однажды разозлил жену

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов дал интервью Лауре Джугелии и рассказал, что, несмотря на то что его брак с Еленой Изаксон считается идеальным, на самом деле у них далеко не всегда всё было прекрасно в отношениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Маликов

Однажды Маликов переборщил с алкоголем на юбилее и поехал домой в нетрезвом состоянии. Он до такой степени был пьян, что таксист был вынужден выносить его на руках из машины. Кроме того, певец был перепачкан блёстками и губной помадой. Увидев мужа в таком виде, Елена стала его колотить, и он со всей силы ударил её в ответ. Утром, когда Маликов протрезвел, он просил прощения у жены. Она долго не хотела его прощать, но в конце концов они помирились.

"40 лет мне было. Ну выпил. С кем не бывает. Психанул. Не было никаких там экстремальных моментов", — рассказал Маликов.

Он признался, что, несмотря на то что стремится к доброте, иногда впадает в ярость и может накричать на помощницу. Однажды он так разозлился на жену, что швырнул на пол большую стеклянную банку с орехами.

"Самый большой грех — ярость. Когда ты в ярости, ты можешь сотворить вообще непонятно чего. Оно мне не свойственно, но бывает иногда", — признался Маликов.

Исполнитель добавил, что бывали моменты, когда они с женой задумывались о разводе, однако благодаря мудрости Елены смогли всё преодолеть. Супруги понимали, что лучше остаться вместе, чем разбегаться. Об этом сообщает kp.ru.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.



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