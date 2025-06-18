Пирс Броснан раскрыл секрет брака с Кили Шей: раздельное проживание не помеха для любви

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Пирс Броснан, звезда нового сериала "Мобленд", откровенно рассказал о том, как ему и его жене Кили Шей удается сохранять крепкий брак на протяжении более 20 лет, несмотря на периоды вынужденной разлуки из-за плотных рабочих графиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирс Броснан

Актёр, познакомившийся с Кили в 1994 году и женившийся на ней в 2001, назвал супругу своей главной опорой.

"Она дала мне крылья, чтобы летать, и позволяет мне путешествовать по миру, сниматься в фильмах. Но мы здесь, и Гавайи — её дом, наш дом", — подчеркнул Броснан, благодарный за постоянную любовь и поддержку жены.

Главным секретом их счастливого союза Броснан считает умение быть лучшими друзьями и сообща решать любые проблемы. Он отметил, что в любые периоды жизни они невероятно наслаждаются обществом друг друга.

Броснан с теплотой отозвался об их совместной жизни и пояснил, что им удалось создать для себя хорошую жизнь, которая строилась строилась упорным трудом и настойчивостью. Он также признался, что его до сих пор покоряет жизненная сила и страсть Кили.

Уточнения

Пирс Бре́ндан Бро́снан (англ. Pierce Brendan Brosnan; род. 16 мая 1953[…], Дроэда, Ленстер) — ирландский актёр и продюсер.



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