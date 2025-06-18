Эвелина Блёданс шокировала своим видом: причина кровоподтёков на спине раскрыта

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Эвелина Блёданс поехала на отдых в Турцию и шокировала окружающих, увидевших её спину, когда актриса появилась в купальнике на пляже. Вся спина Эвелины была покрыта кровоподтёками, как будто её били, однако, как она рассказала в беседе с mk.ru, причиной стала, наоборот, забота о здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Bagryansky/АНО «Музыкальное сердце театра», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эвелина Блёданс

Блёданс побывала на болезненном массаже Гуаша, благодаря которому из организма выводятся токсины. Эвелина не знала заранее, как ей будет больно, однако она готова терпеть и не такое ради оздоровления.

"Это действительно больно: я кричала от боли, но я часто терплю боль, понимая, что получаю классную процедуру, которая пойдёт моему организму на пользу", — рассказала Эвелина.

Она пояснила, что покраснения могут быть разными у разных людей в зависимости от состояния их здоровья. Как скал Эвелине массажист, у неё достаточно хорошее состояния организма.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.



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