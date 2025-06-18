Развод или провокация? Главные улики, указывающие на крах брака Биберов

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Поклонники Джастина и Хейли Бибер встревожены: идиллия одной из самых красивых пар Голливуда, недавно ставшей родителями сына Джека Блюза (ему ещё нет года), даёт трещину.

Фото: commons.wikimedia.org by Lou Stejskal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джастин Бибер

Поводом стали странные выходки Джастина в День отца: артист опубликовал серию загадочных постов со средним пальцем, ссорился с другом и, по данным СМИ, оскорбил жену, признавшись, что чувствует себя "злым, измотанным и сломленным".

Как сообщает Daily Mail, фанаты связали это с шокирующим предположением: пара тайно развелась. На это указывает отсутствие публичного поздравления Хейли Джастину с Днём отца, хотя они провели вместе полдня. Ранее на День матери Хейли также выложила фото лишь с сыном, без мужа.

Но главной "уликой" поклонники и издание считают недавнюю сделку Хейли. Её бренд Rhode заключил миллиардное партнёрство с Elf Beauty уже после предполагаемого развода.

Ключевой момент: Калифорния — штат с законом об общей собственности, где при разводе активы, нажитые в браке, делятся пополам. Тот факт, что Хейли получила колоссальные дивиденды одна, наводит на мысль, что брак был расторгнут до сделки. Звёздная пара хранит молчание, подливая масла в огонь слухов.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.





Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.



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