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Раймонд Паулс сменил гнев на милость: про Пугачёву плохого не скажу — она талант!

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный композитор Раймонд Паулс неожиданно отказался от прежней критики в адрес Аллы Пугачёвой.

Алла Пугачева
Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алла Пугачева

Ещё несколько месяцев назад он называл Примадонну капризной и грубой, однако сейчас его слова полны лишь похвалы. Как сообщает Telegram-канал "Хуже и не скажешь", в новом интервью Паулс назвал Аллу Борисовну великой певицей.

Он подчеркнул, что её заслуги нельзя игнорировать, и говорить о ней плохо — неправильно.

"Я про неё в жизни никогда плохого не скажу. Она талантливая. К сожалению, политика всё смешала", — заявил композитор.

Он также осудил критику Пугачёвой со стороны других общественных деятелей и артистов, считая это несправедливым. Данное заявление стало неожиданностью для многих пользователей Сети, вспомнивших его прежние высказывания о сложном характере Примадонны.

Уточнения

О́яр-Ра́ймонд Волдема́рович Па́улс (латыш. Ojārs Raimonds Pauls; род. 12 января 1936, Рига) — советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист; народный артист СССР (1985).

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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