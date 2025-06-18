От приложений до войны: как лидер Би-2* прокомментировал конфликт Ирана и Израиля

Егор Бортник*, лидер группы "Би-2", в разговоре с Антоном Привольновым, уехавшим в Израиль, рассказал о своей жизни в Испании.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ би-2

На вопрос о наличии приложения для оповещения о бомбёжках, Бортник* ответил, что оно ему не нужно: "В Испании, слава богу, всё тихо".

Как сообщает Telegram-канал "Хуже и не скажешь", новостная повестка вокруг действий Израиля в отношении Ирана стала для музыканта неожиданностью. Он признался, что сейчас ситуация очень напряжённая, и любой провоцирующий фактор может привести к серьёзным последствиям.

Несмотря на это, Бортник* заявил о понимании логики действий Израиля, назвав его своим государством и выразив надежду на успешное завершение операции. Он поддержал начатую Израилем военную активность.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Лёва Би-2 (настоящее имя — Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист.



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