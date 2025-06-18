Страх, который изменил жизнь: Шакира объяснила, почему хочет покинуть США

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

48-летняя певица Шакира неожиданно объявила о своём желании покинуть США. Причиной стало, по её словам, постоянное чувство страха, которое испытывают иммигранты в Америке.

Фото: commons.wikimedia.org by Junta de Andalucía, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шакира

Переехав из Колумбии в Майами ещё подростком, Шакира добилась огромного успеха, но иммиграционная политика, особенно при администрации Трампа, сильно повлияла на её жизнь. Она подчеркнула уязвимое положение приезжих в стране, говоря о постоянном страхе и напряжении.

Она напомнила, что приехала в США в 19 лет в поисках лучшего будущего. Теперь же певица видит ситуацию иначе и признаётся, что этот страх стал непереносимым.

Шакира не только выразила свои личные переживания, но и призвала к пересмотру иммиграционного законодательства. Она считает, что гуманность должна быть приоритетом, вне зависимости от политики государства.

Недавно получив премию "Грэмми" за лучший латиноамериканский поп-альбом, Шакира посвятила её всем иммигрантам, заявляя о своей поддержке и готовности бороться за их права.

Уточнения

Шаки́ра Изабе́ль Меба́рак Рипо́ль (исп. Shakira Isabel Mebarak Ripoll; род. 2 февраля 1977, Барранкилья), более известная мононимно как Шакира (Shakira) — колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.