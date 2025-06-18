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История мужества Эрика Дейна: актёр делится своей борьбой с неизлечимым заболеванием

1:01
Шоу-бизнес » Зарубежный

Актёр Эрик Дейн, известный по сериалам "Анатомия страсти" и "Эйфория", публично сообщил о диагнозе боковой амиотрофический склероз (БАС).

Эрик Дейн
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эрик Дейн

В интервью программе "Доброе утро, Америка" звезда рассказал о прогрессирующем параличе:

"Правая рука полностью обездвижена, левая слабеет. Опасения вызывают ноги", - признался он.

Симптомы появились год назад. Сначала Дейн списал слабость в руке на усталость, но за 9 месяцев консультаций с четырьмя специалистами получил подтверждение БАС. Он отметил, что каждое утро начинается с мысли об этих трёх буквах.

Несмотря на прогнозы (средняя продолжительность жизни после диагноза — 3-5 лет), Дейн намерен бороться, хотя многие вещи не способен контролировать.

Главная тревога артиста заключается в судьбе дочерей 13 и 15 лет: "Боюсь, они потеряют отца, как я в 7 лет".

Уточнения

Эрик Уильям Дэйн (англ. Eric William Dane; род. 9 ноября 1972) — американский актёр. 

Боково́й (латера́льный) амиотрофи́ческий склеро́з (БАС; также известен как боле́знь мото́рных нейро́нов, мотонейро́нная боле́знь, боле́знь Шарко́, в англоязычных странах — болезнь Лу Ге́рига (англ. Lou Gehrig’s disease) — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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