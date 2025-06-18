Кровные узы папы римского Льва XIV: как он связан с мировыми селебрити?

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1:10
Шоу-бизнес » Зарубежный

Согласно исследованию историка Генри Луиса Гейтса-младшего, опубликованному в The New York Times, Папа Римский Лев XIV (в миру Роберт Превост) является дальним родственником ряда мировых знаменитостей.

Папа Римский Лев 14
Фото: commons.wikimedia.org by Edgar Beltrán, The Pillar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Папа Римский Лев 14

Обнаружены генетические связи понтифика с певицей Мадонной, музыкантом Джастином Бибером, экс-премьером Канады Джастином Трюдо, актрисой Анджелиной Джоли и политиком Хиллари Клинтон.

Кровное родство восходит к общему предку — французско-канадскому дворянину Луи Буше де Гранпре, родившемуся в XVIII веке в городе Труа-Ривьер (Квебек). Через шесть поколений его потомки сформировали ветви, ведущие к современным публичным фигурам.

Эксперты поясняют, что подобные связи не являются редкостью среди выходцев из Северной Америки. Причиной называют исторические особенности миграции и брачных союзов в период колонизации: к 1700 году население Новой Франции (ныне Квебек) не превышало 20 тысяч человек, что способствовало переплетению родственных линий.

Уточнения

Лев XIV (лат. Leo PP. XIV, итал. Leone XIV; в миру — Ро́берт Фрэ́нсис Прево́ст (англ. Robert Francis Prevost [ˈɹɑ.bɚt ˈfɹænsɪs ˈpɹiːvoʊst]); в русскоязычных источниках также используется неправильная французская передача фамилии — Прево́; род. 14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) — епископ Римско-католической церкви, папа римский с 8 мая 2025 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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