Тигран проснётся и будет любить меня такой: Маргарита Симоньян рассказала о жизни после комы мужа

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян ответила в своём личном блоге на вопрос подписчиков, как она ухаживает за собой. По словам главного редактора RT, она равнодушна к косметике и пользуется ею, только когда это необходимо, например, когда её снимают для телевидения.

Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

Симоньян отдала должное Лауре Геворкян, маме Тиграна Кеосаяна, которая даже в почтенном возрасте всегда стремится выглядеть шикарно. Себя же Маргарита назвала колхозницей.

"В офис никогда не крашусь, к ужасу моей Лаурочки, которая, будучи прирождённой княгиней, в свои 86 даже к завтраку выходит при макияже. А я, колхозница, делаю только абсолютный минимум, даже маникюр — раз в пять недель, и придумала покрывать ногти молочным гель-лаком, чтобы долго не было видно, когда отрастают", — поделилась Симоньян.

Также журналистка рассказала, что всегда нравилась Кеосаяну такой, какая она есть, и выразила уверенность в том, что однажды муж снова будет рядом и жизнь станет прекрасной, как и прежде.

"Тигран проснётся и будет любить меня без маникюра и ненакрашенную, как он всегда и любил", — добавила Маргарита.

Кроме того, она заявила, что после ухода с телевидения полностью распрощается с косметикой.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.



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